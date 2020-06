Hilversumse Vituskerk gaat weer open, maar meezingen is er nog niet bij

HILVERSUM - Het heeft drie maanden geduurd vanwege het coronavirus, maar voor het eerst was afgelopen zondag de kerk weer open voor een viering. Ook de Hilversumse St. Vituskerk sloeg de deuren weer open, al was veel nog anders dan normaal. Zingen is er voorlopig nog niet bij. "Zelfs neuriën doen we niet", vertelt pastoor Jules Dresmé.

De kerk zat afgelopen zondag nog verre van vol. Vanwege de coronamaatregelen blijven veel stoeltjes leeg. "We hebben afgelopen zondag alleen nog gezinnen verwelkomd", vertelt Dresmé op NH Radio . "Dat was ook best een gedoe. De kerkgasten worden opgevangen bij de deur en dan naar hun plaats verwezen. Oudere mensen komen voorlopig nog niet. Daar willen we geen enkel risico mee nemen."

De kerkdienst was zondag voor veel mensen even wennen. Waar er normaal veel gezongen wordt samen, klonk er nu geen enkel lied. "Zingen mag niet, omdat daarvan wordt gezegd dat het virus zich snel kan verspreiden. Dat doen we dus niet, zelfs neurën doen we niet. We proberen het op een andere manier op te lossen, omdat we toch graag verbinding willen zoeken met de mensen."

"Voor afgelopen weekend heb ik bijvoorbeeld gevraagd of een meisje uit de gemeenschap dat heel goed piano kan spelen, een paar nummers wilde spelen. Dat deed ze heel goed. Ook vraag ik mensen af en toe om even naar voren te komen."

Te communie gaan

Wat afgelopen weekend nog ontbrak, was het te communie gaan, waarbij kerkgangers een hostie van de pastoor ontvangen. Dat gaat komend weekend wel weer gebeuren, maar ook hier onder strenge voorwaarden. "We gaan komend weekend voor het eerst zien hoe dat gaat. Er komt een groot scherm in de kerk te staan, een soort spatscherm.

Communiegangers lopen dan naar het altaar. Daar staat zo'n desinfectiezuil. Als ze hun handen hebben gedesinfecteerd, lopen ze verder naar mij toe en krijgen ze zo veilig mogelijk een hostie. Dat is een heel gedoe. Mensen hoeven zich overigens geen zorgen te maken: tegen de tijd dat ze voor mij staan, zijn hun handen wel weer droog."

Hoewel het zowel voor de pastoor als voor de kerkgangers nog erg aanpassen is, is Dresmé blij dat de kerk voorzichtig weer open mag. "We zijn al lang blij dat dit allemaal weer kan. En zo langzamerhand zal het vanzelf weer beter gaan en wordt het vast wel weer zoals normaal. Maar wanneer dat is weet niemand."

Tijdens de afgelopen feestdagen was de Hilversumse kerk dicht. Met Pasen hield pastoor Dresmé nog een online kerkdienst: