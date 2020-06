Corona en tekort aan vrijwilligers: Heemskerkse Fietsvierdaagse afgelast

Secretaris Patricia Nijssen van de Heemskerkse Fietsvierdaagse laat merken dat ze het graag anders had gezien. De eerste week van augustus had zij dan ook maar wat graag vier dagen lang de mensen de tijd van hun leven gegeven. Helaas mocht het niet zo zijn.

"We kunnen de veiligheid van de mensen op de fiets niet waarborgen. Het is gewoon heel moeilijk om afstand te houden, zeker bij het inhalen. De meeste deelnemers zijn dan ook nog 60-plussers. En de vrijwilligers die behoren echt tot de risicogroep met een gemiddelde leeftijd rond de 80 jaar. Deze mensen durven ook niet. Het besluit om de vierdaagse af te lasten moesten we dus wel nemen."

Prachtige route

Normaal gesproken doen er tussen de 1500 en 1700 fietsers mee aan het festijn. "Iedere dag kunnen ze kiezen uit 25, 40 of 60 kilometer. En iedere dag fietsen ze een andere prachtige route. De kracht van de fietsvierdaagse is dat de fietsers in gebieden komen die dichtbij huis liggen, maar waarvan ze niet wisten hoe mooi het er is. Dit jaar wilden we ook twee tochten voor gezinnen aanbieden met een leuke korting voor een speeltuin of een zwembad. Dat moeten we ook doorschuiven naar volgend jaar. We hopen dan ook in 2021 een nieuwe mooie editie te mogen organiseren", besluit ze.