Handballers Volendam trappen af in huize Duin

VOLENDAM - Al zo'n vijftien jaar lang verzamelen de handballers van Volendam zich bij de familie Duin. "Mijn moeder had van alles in huis. Hier kwamen wij gezellig bij elkaar voordat wij aan de wedstrijd begonnen", aldus voormalig Volendam-handballer Joey Duin.

In 2013 werden de handballers voor het laatst landskampioen. Joey Duin was toen één van de dragende spelers. Zijn jongere broer Randy speelde toen ook in dat team. "Ik speelde met ervaren mannen die al een hele prijzenkast bij elkaar hadden gespeeld. Als jongeling moest ik mij bewijzen", aldus Randy Duin.

NH Sport blikte met de twee handballers terug op het kampioenschap van 2013. "Als ik het nu terug zie. Dan blijft het het allermooiste wat er is", aldus Joey Duin. Ook leverde de terugblik een hilarische anecdote op over een andere vedette van toen Tom Schilder...