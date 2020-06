Gezonken Medemblikker VOC-schip krijgt eigen 3D-model

MEDEMBLIK - Het 3D-model van het Medemblikker VOC-schip Huis te Warmelo dat voor de kust van Finland op de zeebodem ligt, nadert zijn voltooiing. Historicus Peter Swart denkt dat er dit jaar of volgend jaar een 3D model van de buitenkant van het schip is.

“Anderhalve week geleden is er een rapport verschenen van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Een rapportage die gaat over het beheer en onderzoek van scheepswrakken in het buitenland. Ook Huis te Warmelo heeft een plek in die rapportage gekregen,” vertelt historicus Peter Swart aan WEEFF Radio.

Het duiken naar het wrak is een continu proces bij het Finse bedrijf Subzone. “Als zij tijd kunnen inplannen en het weer zit mee, dan wordt er gedoken. Vorig jaar hebben zij twee dagen gedoken. Effectief ben je per duikdag 1 tot anderhalf uur beneden bij het scheepswrak. Omdat het zo diep ligt, heb je heel veel tijd nodig om weer naar boven te komen.”

VOC schip Huis te Warmelo gefilmd

In het rapport van de rijksdienst wordt beschreven dat men hout- en grondmonsters naar boven wil halen. “Op het moment dat je een houtmonster wil nemen dan zal er een stuk hout van het schip naar boven moeten worden gehaald.” Ook zullen er opnames worden gemaakt ten behoeve van een 3D-model. De duikers proberen daarvoor het hele wrak van boven naar beneden te filmen. Door het aan elkaar plakken van de beelden op de computer wordt er een 3D-model gecreëerd. "Het voordeel is dat je niets hoeft aan te raken.”

Staat van het schip

Met een houtmonster kan geanalyseerd worden in welke staat het schip verkeert. “Als blijkt dat de kwaliteit van het hout niet goed is en delen van het schip elk moment kunnen instorten, dan is er een grotere urgentie om te redden wat er te redden valt.” Van het 3D-model zijn al enkele 2D-beelden gepubliceerd, zoals van het bovendek. Peter Swart denkt zelf dat het 3D-model inmiddels voor de helft klaar is.

“Afhankelijk van het aantal duikdagen moeten we nog even geduld hebben totdat het gereed is. Ik verwacht dat er dit jaar of volgend jaar een 3D-model van de buitenkant is. Daarna is er de wens om opnames binnen in het wrak te maken. Dat wordt helemaal spectaculair.”

Bekijk hieronder eerdere beelden van het schip: