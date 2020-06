Zaanse kinderen krijgen nog niet 100% fysiek les

ZAANSTAD - De scholen willen vanaf vandaag weer zoveel mogelijk een vijfdaagse-schoolweek, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd mogelijk. Sommige klassen krijgen maar vier dagen les of de klaslokalen zijn maar half gevuld met leerlingen. Het nijpende lerarentekort wat al jaren speelt, is één van de redenen. Rien Spies, lid van het college van bestuur spreekt namens de 24 basischolen van Agora. Hij zegt: "We kunnen deze plekken niet vervangen."

"Er is een school van Agora die tachtig procent van de tijd een driedaagse-schoolweek heeft", zegt Spies. De kinderen krijgen dan wel thuisonderwijs op de overige dagen. Dit is omdat nog niet alle leraren naar school toekomen. Deze leraren zijn niet ziek, maar vallen bijvoorbeeld in de risicogroep. Volgens Spies is dit vooral lastig voor ouders, want de leerlingen krijgen wel les, maar niet een hele volle week. De kinderen zijn dus ook nog veel thuis.

Lerarentekort helpt niet mee

Ook bij Zaan Primair merken ze dat niet alle scholen weer als vanouds open zijn. Ellen Voskuilen, lid college van bestuur van onderwijsorganisatie Zaanprimair laat weten: "Het is net als voor corona: als mensen ziek zijn, kunnen dingen veranderen". Sommige scholen hebben hierdoor een vierdaagse-schoolweek en sommige scholen geven voor maar vijftig procent fysiek les.

Sociaal-emotioneel geraakt

De verwachte achterstanden vallen tot nu toe mee. Naar schatting is het volgens Agora en Zaan Primair behapbaar. Voskuilen: "Je merkt dat kinderen sociaal-emotioneel geraakt zijn." Hier letten de meesters en juffen extra op en Spies voegt daartoe: "Er zijn wel kinderen die langere tijd in isolement hebben geleefd." Voor de kinderen met een achterstand zijn er deze zomer extra (gratis) 'bijspijkerlessen' op de Zaanse Zomerschool te vinden.



Voor nu willen de schoolbesturen in ieder geval tot de zomervakantie doorgaan met waar ze zijn. Met rust en duidelijkheid keren de kinderen weer langzaamaan terug in de klas. Voskuilen: "Het is een feestje dat we allemaal weer naar scholen mogen."