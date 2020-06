ALKMAAR - Er is een vrouw om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval in Alkmaar. Vermoedelijk werd de automobiliste onwel en reed toen met hoge snelheid met haar auto op een mobiele kraan aan de Parelweg.

In eerste instantie werd de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Even later overleed ze. De Parelweg is tegenover het AZ-stadion. Er landde ook een traumahelikopter.