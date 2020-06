Bewakingscamera's blijven staan bij huis Joods gezin 'tot pesterijen over zijn'

HIPPOLYTUSHOEF - Een halfjaar geleden waren er bewakingscamera's geplaatst bij het huis van de al jarenlang gepeste Joodse familie aan de Elft in Hippolytushoef. Nu is besloten dat de camera's zo lang blijven staan als nodig is, tot de pesterijen voorbij zijn. De gemeente gaf eerder aan dat jongeren mogelijk achter het getreiter zaten.

In oktober ontplofte er een vuurwerkbom bij het huis van de familie. Vader Wouter Schmidt kon niet anders dan concluderen dat het om antisemitisme moest gaan. Het was namelijk het zoveelste incident in twintig jaar tijd. "Ze roepen kankerjood, ook naar mijn kinderen. Op school en in de bus. En eigenlijk wordt er vrij weinig aan gedaan", zei een gefrustreerde Wouter Schmidt toen. "Terwijl het duidelijk over antisemitisme gaat."

Nadat de lokale politiek zijn steun had uitgesproken, beloofde burgemeester Rian van Dam actie te ondernemen. Een van de maatregelen was het plaatsen van bewakingscamera's om het huis. "Het aantal incidenten is sindsdien wel afgenomen, maar nog niet helemaal voorbij", zo zegt Schmidt nu. "Er zijn geen vernielingen meer geweest, maar wel weer een aantal verbale opmerkingen. Onze dochter durft daardoor de straat niet op."

In overleg met de gemeente is daarom besloten om de enorme camera’s voorlopig in de tuin te laten staan totdat de pesterijen geheel over zijn. Schmidt: "Het is niet de eindoplossing, maar wel de beste oplossing die er op dit moment is."

Bekijk hieronder het interview dat onze mediapartner Regio Noordkop had met Schmidt: