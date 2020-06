Naarder vogelhospitaal luidt noodklok: "Zwaar onder druk door coronavirus"

NAARDEN - Het Naarder vogelhospitaal staat zwaar onder druk omdat er de afgelopen dagen honderden vogels worden binnengebracht die hulp nodig hebben. Die hulp is er niet altijd: het aantal vrijwilligers is mede door het coronavirus tot een minimum gezakt.

Hoe groot de druk is, blijkt wel uit het aantal vogels dat de afgelopen dagen naar het vogelhospitaal wordt gebracht. Vorig weekend stond de teller op tweehonderd jonge vogels, ook de dagen ervoor kwamen er tegen de honderd per dag.

Dat er zo veel vogels naar het Naarder vogelhospitaal worden gebracht is op zich niets nieuws. Maar waar er normaal vele vrijwilligers en stagiairs klaar staan om de vogels te helpen, is dat nu niet zo. "Er staan nu op bepaalde dagen helemaal geen vrijwilligers of stagiairs klaar om mee te helpen met de verzorging van de dieren. Dat betekent dat de twee vaste medewerkers alles zelf moeten doen", laat het vogelhospitaal weten. Dat komt vooral door de coronamaatregelen. "Vanwege de coronamaatregelen werken onze vakbekwame medewerkers in kleine teams, dit maakt het lastig om het rooster op een normale manier in te vullen."

Telefoon roodgloeiend

De twee medewerkers zijn de hele dag bezig met het verzorgen van de vogels, de hokken schoonmaken, elk half uur voeren en als het moet ook contact opnemen met de dierenarts. En dat terwijl de telefoon ondertussen roodgloeiend blijft staan met mensen die ook gewonde vogels willen komen brengen.

De twee medewerkers van het vogelhospitaal maken lange dagen van vaak veertien uur. Het werk blijft binnenstromen. "Tot overmaat van ramp heeft onze collega-opvang in Soest al een opnamestop moeten instellen omdat ze te vol zitten. Vele dierenambulances wijken daarom ook naar Naarden uit."

Helpende handjes

Het Naarder vogelhospitaal laat weten dringend op zoek te zijn naar vrijwilligers die een paar uurtjes per week kunnen helpen. Natuurlijk zoeken we vrijwilligers om de vogels te verzorgen, maar ook voor meer algemene taken zoeken we hulp. Denk hierbij aan het schoonhouden van de ruimtes, kantine en behandelkamer, het inschrijven van de vogels of het bijhouden van het groen rondom het vogelhospitaal."