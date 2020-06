Janna raakte alles kwijt door corona, maar krabbelt weer op: "Houd je taai"

SANTPOORT-NOORD - Het was even flink slikken voor Janna Handgraaf uit Santpoort-Noord, toen ze door de coronamaatregelen plotseling haar hele leven zag veranderen. Haar theaterschool moest van de een op de andere dag sluiten en ook haar acteerwerk verdween als sneeuw voor de zon.

En dat was voelbaar in de portemonnee. "Mijn inkomsten waren weg, dus ik kon geen huur meer betalen of in de supermarkt kopen wat je het liefst zou willen kopen. Of überhaupt niet naar de supermarkt."

Even werd het spannend. Gelukkig wist de creatieveling snel weer nieuwe inkomsten te vinden, waardoor een faillissement kon worden voorkomen. Ze moest zich hiervoor wel een beetje opnieuw uitvinden.

Zo konden mensen haar theaterkarakter inhuren voor een bezoekje op afstand. "Ik moest maar gaan kijken hoe dit ging lopen", vertelt Janna. "Dat het zo werd ontvangen, was bijzonder."

Taai

Inmiddels neemt ze ook tekenopdrachten aan, om zo toch nog enigszins rond te kunnen komen. "Mijn oma zei altijd aan het einde, als ik weg ging: 'houd je taai'. Dat is denk ik wel een goede uitspraak voor deze hele periode. Oma heeft me er wel doorheen gesleept."