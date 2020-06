Verzet tegen toekomstplan natuurgebied: "Laat het Amsterdamse Bos met rust"

In twee dagen tijd is de petitie al ruim drieduizend keer getekend, zegt initiatiefnemer Maurice van Uden tegen NH Nieuws, terwijl hij zijn hond Sam uitlaat in het Amsterdamse Bos.

Zones

Een belangrijk onderdeel van het Bosplan is dat het natuurgebied wordt opgedeeld in verschillende zones voor 'natuur, rust en activiteiten'. Het idee is dat hierdoor bezoekers elkaar niet in de weg zitten. En vooral dat laatste stuit Van Uden en zijn medestanders tegen de borst.

"Het Amsterdamse Bos bestaat bijna honderd jaar en al die tijd loopt iedereen door elkaar heen, zonder veel problemen," zegt Maurice van Uden: "Af en toe komt een trimmer in aanraking met een fietser of zit een hond iemand achterna, maar dat zijn incidenten."

Regelzucht

In de petitie schrijft Van Uden dat die zones er op neer komen dat hondeneigenaren, sporters, ruiters en feestvierders voortaan worden 'opgesloten' in hun eigen gebied. Hij vindt dat 'overbodige regelzucht waar bezoekers de dupe van worden'. In de praktijk is er volgens hen juist sprake van respect naar elkaar toe.

De actievoerders roepen de gemeenten Amsterdam en Amstelveen op om alles bij het oude te laten 'zodat jong en oud kunnen genieten van het Amsterdamse Bos en de mogelijkheden die het biedt.'