Jonge Hilversummer (15) gepakt nadat hij ander met pepperspray in gezicht spuit

HILVERSUM - Een jonge Hilversummer (15) is gistermiddag opgepakt nadat hij op het Hilversumse Marktplein een ander met pepperspray in het gezicht zou hebben gespoten.

Het voorval gebeurde toen de jongeren het om nog onbekende reden met elkaar aan de stok kregen.

De jongen die verdacht wordt van het spuiten met de pepperspray was al gevlogen toen de politie poolshoogte kwam nemen. Hij meldde zich later en werd aangehouden.

Het busje pepperspray werd even later gevonden in de omgeving. De politie doet nog onderzoek naar het voorval.