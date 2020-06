Boze Haarlemse burgemeester in gesprek met buurt na vuurwerkaanslag

HAARLEM - De Haarlemse burgemeester Jos Wienen maakt zich zorgen en zegt dat de veiligheid in het geding is rond de Vrijheidsstraat in de Zuiderpolder. In die straat werd vorig weekend een zware vuurwerkbom door een brievenbus gegooid. "Dat is geen kattenkwaad meer, maar zeer ernstige criminaliteit. Een aanslag? Ja, dat is het."

Buurtbewoners vertelden daags na de aanslag - waarbij de bewoonster zwaargewond raakte - dat het huis al vaker doelwit is geweest. Dat zou allemaal te maken hebben met een maandenlang conflict tussen jeugdbendes. Jongeren zouden elkaars huizen terroriseren. Volgens burgemeester Jos Wienen heeft hij van de politie te horen gekregen dat het in ieder geval niet gaat om georganiseerde jeugdbendes. "Het is een conflict tussen een aantal jongeren. Een totaal onaanvaardbaar en volstrekt uit de hand gelopen conflict."

Hij vertelt dat de zaak nog in onderzoek is bij de recherche en dat hij er daarom niet veel over kwijt kan. "Er zijn in ieder geval meerdere, zeer ernstige, incidenten geweest de afgelopen maanden." Volgens buurtbewoners is het begonnen met een mislukte inbraak met zwaar vuurwerk bij een pannenkoekenhuis aan het Reinaldapad, op Nieuwjaarsdag. Een 17-jarige jongen raakte toen zwaargewond door de explosie.

Stevig aanpakken

Doodsbange buurtbewoners van de Vrijheidsweg gaven dit weekend aan bij de burgemeester aan te gaan kloppen. Dat is inmiddels gebeurd. Wienen: "Ik heb mensen uit de straat gesproken. Mensen hebben hun zorgen bij mij geuit. Ja, ik maak me ook zorgen. En ik ben boos. Dit moeten we heel stevig aanpakken."

De burgemeester heeft gesproken met een aantal vertegenwoordigers uit de wijk. De wijkagent was daar ook bij. "We koppelen dat terug naar de politie. Met de politie gaan we overleggen welke maatregelen de gemeente kan nemen." Wienen doet geen mededeling over wat voor maatregelen dat kunnen zijn.