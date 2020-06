Verontwaardiging bij busbedrijf over regels: "Iedereen mag gaan, wij staan stil"

HEM - Openbaar vervoerbedrijven en ook vliegtuigmaatschappijen mogen meer personen vervoeren dan volgens de anderhalvemetermaatregel is toegestaan, maar deze uitzondering geldt niet voor touringcarbedrijven. Zij zitten met de handen in het haar en ook het Westfriese vervoersbedrijf Alpha Tours begrijpt het niet.

Jan de Jong is eigenaar van Alpha Tours in Hem. Zijn bussen staan al drie maanden stil op zijn terrein. Hij moet het met leden ogen aanzien."De vliegtuigen mogen vol, de bussen ook. Waarom wij dan niet?" Branchevereniging KNV heeft een protocol opgesteld vergelijkbaar met die van OV-bedrijven waarin de bussen dertig personen mogen vervoeren, maar dit protocol is afgekeurd omdat de anderhalve meter niet wordt gewaardborgd.

Doordat touringcars door OV-bedrijven ingezet worden als vervangend vervoer, kan het voorkomen dat je het ene moment 40% van de capaciteit mag vervoeren en op het andere moment, bijvoorbeeld bij een boeking voor een schoolreisje, je nog maar 25 procent vol mag zitten. Per branche gelden andere regels.

Veiligheid

"Dat is meten met twee maten", vindt ook De Jong. Juist omdat touringcars nog meer veiligheid kunnen bieden dan het OV, denkt hij: vooraf, tijdens en na de rit. "Wij weten precies wie er in de bus zitten. Wij kunnen zorgen dat mensen op de heen-en terugweg op dezelfde plaats zitten en we kunnen ze achteraf ook bereiken mocht er iemand ziek worden."

De Jong heeft nog een schoolreisje staan, maar volgens de regels moet hij voor het vervoeren van 28 man twee touringcars inzetten. "Dat betekent dubbele kosten voor de school."