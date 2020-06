Niedorpers in rep en roer door nachtelijke vuurwerkshow: "Schrok me wezenloos"

NIEUWE NIEDORP - Inwoners van Nieuwe Niedorp en Winkel zaten afgelopen weekend meerdere keren rechtop in hun bed toen er voor hun deur vuurwerk werd afgestoken. Maar niet alleen voor de mensen was het een onaangename verrassing, ook huisdieren waren door het harde geluid helemaal van slag. De politie heeft beloofd actie te ondernemen.

De vuurwerkshows waren in de nacht van vrijdag op zaterdag, en van zaterdag op zondag. Zaterdag werd in de middag al begonnen met afsteken. Niet iedereen kon dit waarderen, blijkt uit reacties in de Facebookgroep Niedorp. "Normaal ben ik iemand die niks stuurt in deze groep", zo schrijft Amber. "Maar deze keer: als ik mijn bed uit moet stormen omdat mijn hond tegen het plafond aan zit van de angst en paniek vind ik het niet meer normaal."

Ze krijgt bijval van andere bewoners. "Dit is gewoon zieken, en als je dit gedrag niet normaal vindt ben je een zeikerd." "Ik zat rechtop in mijn bed. Ben me wezenloos geschrokken." "Hier ook een hond over de rooie, normaal met de jaarwisseling houden we er rekening mee en zijn we bij hem." "Mijn katjes zijn ook van slag, nu bij ieder hard geluid duiken ze in elkaar."