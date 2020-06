Drive-in-protestactie op Schiphol: "Zonder ons vliegt niets"

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Er is volgens FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg morgen ruimte voor 100 auto's. "We verwachten dat 90 procent van het actievoerend personeel met de auto komt. Voor de overige medewerkers die met het OV of de fiets komen, zijn ook parkeerplekken gereserveerd waar zij kunnen staan", aldus Van Doesburg.

Voor de manifestatie op Schiphol heeft FNV toestemming gekregen van de voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer, mits de actievoerders zich aan de voorschriften houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. "Dat is nou júíst waarvoor we komen!", zegt Van Doesburg. "Want wanneer gaan die voorschriften ook voor ons personeel gelden?"

De vakbond vindt dat Schiphol te weinig doet om het personeel op de luchthaven te beschermen tegen het coronavirus. Er zijn al veel maatregelen genomen, zoals het plaatsen van spatschermen en markeringen op de vloer, maar voor FNV moet er nog veel meer gebeuren. Het komt volgens Van Doesburg nog te vaak voor dat het personeel gedwongen te dicht op elkaar moet werken.

Drugscriminaliteit

De actie is ook een oproep aan Schiphol om de werkomstandigheden te verbeteren die niets met corona te maken hebben. Zo wordt het personeel volgens de bond nog te veel blootgesteld aan schadelijke stoffen, heerst er angstcultuur die medewerkers weerhoudt om onveilige omstandigheden te melden bij leidinggevenden en is het salaris over het algemeen te laag.

Een onlangs verschenen rapport over het ronselen van grondpersoneel voor drugscriminaliteit is een rechtstreeks gevolg van de slechte arbeidsomstandigheden, aldus de bond.

Geen werkonderbreking

De manifestatie op parkeerterrein P4 (nabij de Aalsmeerbaan van Schiphol) begint om 19.30 uur. Naast toespraken van medewerkers en vakbondsbestuurders is ook de première van 'Zonder ons vliegt niet', een nieuw actielied van het personeel. Van Doesburg benadrukt dat de actie geen werkonderbreking is, omdat "iedereen in zijn vrije tijd naar de actie komt."