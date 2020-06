Westfriese bibliotheken start digitale hulp in vestigingen op: "Door corona is dit extra hard nodig"

WEST-FRIESLAND - De Westfriese biblotheken starten op drie vestigingen vanaf 9 juni weer de digitale ondersteuning op. Op afspraak kun je in Stede Broec, Opmeer of Wognum terecht met vragen over computers en digitale problemen. Nu door corona steeds meer online plaatsvindt, is deze hulp extra belangrijk.

"Doordat alles ineens online gebeurt, lijkt het alsof alles heel makkelijk overgegaan is: we beeldbellen met familie vergaderen via Zoom. Maar de groep die hierin niet meekomt, blijft onzichtbaar," stelt Paula Orma, woordvoerder van Westfriese Bibliotheken. Door corona is de kloof tussen de digitaal vaardigen en niet-digitaal vaardigen groter geworden en daarom wil Westfriese bibliotheken de programma's die digitale hulp bieden zo snel mogelijk weer opstarten. De afgelopen periode heeft de koepelorganisatie wel ingezet op voorlichting via Zoom voor werkzoekenden en ZZP'ers hoe zij de overgang naar digitaal kunnen maken. "Maar de mensen die die hulp echt nodig hebben bereik je juist niet via Zoom. Dat maakt het lastig, het is daardoor in deze tijd echt een onzichtbaar probleem."

Op afspraak Vanaf 9 juni kun je op afspraak terecht. Op donderdag in de vestigingen van Opmeer en Wognum en op dinsdag in Stede Broec. Een afspraak kan gemaakt worden via de klantenservice. Tijdens de spreekuren kan men terecht met vragen over computers, tablets, telefoonsof andere digitale thuisapparaten. In het najaar starten in twee vestigingen van Westfriese bibliotheken ook informatiepunt Digitale Overheid waar je terecht kunt voor vragen over overheidsdiensten.