Basisschoolklas is weer compleet dus nu volle bak aan de gang met de eindmusical

ANNA PAULOWNA - Nu de scholen weer helemaal open mogen, komt de wens van groep 8 van basisschool De Sluis in Anna Paulowna alsnog uit. Een paar weken geleden, toen iedereen nog thuis zat, maakten zij zich grote zorgen over de afronding van het schooljaar. De musical en het eindfeest leken in het water te vallen.

"Goedemorgen allemaal, welkom terug", opent leraar Daniël Troost deze bijzondere ochtend. De afgelopen tijd mochten de klassen in kleinere groepen al wel naar school komen, maar nu is de club eindelijk weer compleet. "We zijn voor het eerst weer met 27 leerlingen bij elkaar!"

"Ik ben heel blij," zegt leerling Ruben. "Het is altijd gezellig om met de hele klas bij elkaar te zijn. Ik heb ze erg gemist." Ook meester Daniël is blij dat de groep weer bij elkaar is. "Ik vind dit wel heel leuk ja, anders is iedereen weg en zie je elkaar niet meer. Nu kunnen we samen gaan werken om nog iets moois neer te zetten."

Witte doek

Anderhalve maand geleden leek het er niet meer van te komen maar nu kan de klas toch nog aan de slag met de musical. Die is straks niet als vanouds op het podium te zien maar op het witte doek. Het klaslokaal is de afgelopen weken omgetoverd tot een grote filmset. Het is het decor van het Rijksmuseum. "Het is een verhaal met een diamant. Het wordt heel spannend", zegt Senna. "Het wordt echt heel leuk."

De tijd begint alleen wel te dringen. Op 1 juli moet alles af zijn. "Dat is de grote dag," vertelt Daniël Troost. "We gaan er echt een première van maken, met een rode loper en ik verwacht iedereen in nette kleren." Senna heeft er vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen: "Iedeen moet flink doorzetten maar dan lukt het denk ik wel."