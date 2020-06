De Peiling: Steeds meer klanten negeren coronaregels in winkels

Veel klanten in winkels houden zich niet meer aan de 1,5 meter afstand en negeren ook andere coronaregels. Personeel dat klanten hierop aanspreekt riskeert agressie. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV onder winkelpersoneel. Erger jij je aan mensen die de coronaregels in winkels negeren?

Rondrennende kinderen Bijna alle ondervraagden in het onderzoek onder winkelpersoneel zeggen dat klanten te dichtbij komen en niet langer het verplichte mandje of winkelwagentje gebruiken. Ook laten mensen hun kinderen weer in winkels rondrennen en van alles aanraken. Beveiligers inschakelen De FNV wijst erop dat winkeliers wettelijk verplicht zijn om een veilige werkplek te regelen. De bond adviseert winkeliers beveiligers in te schakelen om de coronaregels in winkels te handhaven.

Pandemie nog niet voorbij

De wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat de corona-pandemie nog lang niet voorbij is. Wereldwijdneemt het aantal nieuwe besmettingen nog steeds toe. Over de hele wereld zijn nu zeven miljoen besmettingen geteld en meer dan 400.000 doden.



Situatie in Nederland

In Nederland is het dankzij de coronamaatregelen gelukt om het aantal besmettingen fors terug te dringen. Daardoor kunnen een aantal maatregelen versoepeld worden. Zo zijn de terrassen weer open en mogen kinderen weer naar school. Veel andere regels blijven gelden, zoals afstand houden in winkels.

Wat vind jij?

Wat maak jij mee in winkels? Houden mensen keurig afstand of zie jij ook dat mensen de coronaregels steeds vaker negeren? We horen het graag van je!