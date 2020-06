180 zonnebrillen gestolen bij opticien Pearle in Volendam

VOLENDAM - Bij Pearle Opticiens in Volendam is vannacht ingebroken. Met een breekijzer zijn de dieven vannacht rond 1.00 uur het pand binnengedrongen aan de Edammerweg. De inbrekers hebben het hele schap met zonnebrillen meegenomen. "180 stuks om precies te zijn", vertelt eigenaar Peter Kuntkes. "En daar zaten flink wat duren exemplaren tussen."

Het is voor de eigenaar de eerste keer dat er bij hem is ingebroken. "Je hoort het weleens van collega's, maar het is mij tot vannacht gelukkig nog nooit overkomen. Ik heb jarenlang mijn zaak gehad op de Zeestraat en zit sinds een half jaar hier."

Op dit moment is de politie bezig met sporenonderzoek in de buurt.