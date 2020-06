"Toen ik opendeed kwamen overvallers met messen en pistolen uit de bosjes"

HOORN - De schrik zit er nog steeds goed in bij de slachtoffers van een woningoverval aan de Hulk in Hoorn, nu twee weken geleden. Vooral de leeftijden van de verdachten, 14 en 16, leidt tot ongeloof. Het voorarrest is verlengd met dertig dagen, waardoor de twee zeker tot begin juli nog vastzitten.

Of het echte pistolen waren weet het slachtoffer niet, maar het is de overvallers menens. "Ik kreeg een pistool op m'n hoofd. Eerst denk je nog even aan een slechte grap. Ze wilden geld hebben." De man wordt gedwongen de kluis open te maken. "Ik heb gezegd dat we geen geld in huis hebben, dat niemand dat tegenwoordig meer heeft. Verder zei ik dat ze alles mochten meenemen wat ze wilden hebben."

Naast het slachtoffer waren er nog drie anderen in huis ten tijde van de overval. "We moesten met z'n vieren op de grond liggen. Toen één van ons probeerde te vluchten werd die tegen de grond gewerkt." Daarna ging alles volgens het slachtoffer in een waas. "We hebben ons verzet, en toen zijn ze gevlucht. Het heeft tien tot vijftien minuten geduurd allemaal."

Geschokt om leeftijd slachtoffers

Niet veel later worden twee verdachten aangehouden, tieners nog maar. Eén was zestien jaar oud, de ander veertien. "Als je dat dan hoort, schrik je helemaal. Wat moet er van deze jongens terecht komen? Ik hoop alleen maar dat ze beseffen wat ze ons hiermee hebben aangedaan."

Want ook al raakte er niemand gewond, de overval hakt er geestelijk enorm in. "Het vertrouwen in mensen is weg. Het was hier altijd heerlijk open, maar dat gaat nu veranderen. Er komen nu hekken en camera's om alles te beveiligen. Geestelijk doet dit heel veel met je."

Verdachten langer vast

Vorige week woensdag heeft de raadkamer van de rechtbank het voorarrest van de twee verdachten met dertig dagen verlengd. Ze worden verdacht van diefstal met geweld. Begin juli wordt opnieuw gekeken of tieners langer vast moeten blijven zitten, zo meldt het OM aan NH Nieuws.