Van der Sar: toppers en regionale duels pas na winterstop

"De topduels zoals Ajax-Feyenoord, FC Twente-Heracles of FC Groningen-Heerenveen zijn natuurlijk het leukst met toeschouwers erbij", aldus de doelman. "Voor de uitzendingen op televisie is dat ook veel leuker voor de fans. Ik ben er echt een voorstander van om al deze wedstrijden pas na 1 januari te spelen."

Indien onverhoopt tot einde van dit kalenderjaar nog geen of weinig publiek welkom is bij de wedstrijden, dan zou de oud-doelman graag zien dat alle extra interessante duels pas na de winterstop worden geprogrammeerd. Dat zei Van der Sar bij Studio Sport (NOS).

Volgens de Ajax-directeur zou een dergelijke aanpak voor alle betrokken partijen goed kunnen uitpakken. "Of ik dat al bij de KNVB heb neergelegd? Nou, ik heb heel veel dingen in Zeist neergelegd. Ik denk dat de KNVB nu bezig is met de competitieplanning. We zullen vanuit alle overheidsregels ten aanzien van het coronavirus met z'n allen naar een competitiestart moeten gaan toewerken, op een zo eerlijk mogelijke manier."