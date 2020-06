Man (26) mogelijk ontvoerd: explosieven gevonden in Amsterdamse garagebox

AMSTERDAM - De politie trof gisterochtend in een garagebox in Amsterdam-Noord (Tuindorp Oostzaan) explosief materiaal aan. Dit is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt. Eerder had een 26-jarige man de politie gebeld omdat hij zou zijn ontvoerd.

De man had was in ieder geval de avond en een deel van de nacht vastgehouden in de garagebox aan de Bovenkruier en zaterdagochtend vroeg afgezet in Amsterdam-Zuidoost. Toen belde hij de politie.

Tijdens de doorzoeking in de garagebox trof de politie explosief materiaal aan. Er was geen sprake van gevaar voor omwonenden.

De politie heeft na onderzoek achterhaald waar de stond waarin het slachtoffer is ontvoerd en nam die in de buurt van Arnhem in beslag.

Dit is de locatie van de garagebox. De politie zoekt getuigen.