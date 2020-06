Terugblik seizoen 2004/2005: Stormvogels Telstar loopt promotie mis

AMSTERDAM - NH Sport blikt zondagavond op de radio terug op de nacompetitie van het seizoen 2004/2005, waaraan Telstar (toen nog Stormvogels Telstar geheten) deelnam. Jan Poortvliet (foto onder) was destijds trainer van de Velsenaren. In gesprek met NH Sport blikt hij terug op de nacompetitie.

De ploeg van Jan Poortvliet begon dramatisch aan de nacompetitie met een 3-0 nederlaag tegen Volendam. Enkele dagen later herpakte Stormvogels Telstar zich op bezoek bij VVV door met 1-3 te winnen. Daarna speelden de Velsenaren een tweeluik tegen RBC. De eerste wedstrijd eindigde in een bloedeloos gelijkspel (0-0). Wat er in de tweede wedstrijd gebeurde, is hieronder te zien.

De nederlaag bleek Stormvogels Telstar toch fataal te worden. Ondanks winst tegen VVV (2-1) en een doelpuntrijk gelijkspel tegen Volendam (3-3), kwamen de Velsenaren drie punten tekort om te promoveren. Die eer was weggelegd voor RBC Roosendaal.

Poortvliet baalt vijftien jaar na dato nog steeds. "Als ik er nu op terugkijk, hadden we de kwaliteiten. We hebben goede wedstrijden gehad. We hadden helaas niet de routine om door te pakken."

"Thuis hadden we moeten winnen van RBC, dat hadden we ook verdiend", vervolgt de oud-trainer. "We hebben in Roosendaal echt goed gespeeld. Het is jammer dat we de 2-1 op een ongelukkig moment tegenkregen. Dat hoort ook een beetje bij voetbal."