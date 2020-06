Teleurstellend debuut voor Van Kalmthout in IndyCar Series

DALLAS - De eerste race in de IndyCar Series is voor Rinus 'VeeKay' van Kalmthout (19) uitgedraaid op een fikse tegenvaller. De uit Hoofddorp afkomstige coureur van Ed Carpenter Racing crashte in Genesys 300 in de 38e ronde. De race werd gewonnen door de Australiër Scott Dixon, die ruim 150 rondes aan de leiding reed.

ANP/Sem van der Wal

Debutant Van Kalmthout nam een bocht te ruim en verloor de macht over zijn stuur. Bij zijn crash, die zonder grote gevolgen bleef, nam hij Álex Palou mee. Via de boordradio maakte de Nederlander zijn excuses. Tekst loopt door onder de video

"Ik had me mijn debuut heel anders voorgesteld", zei de Noord-Hollandse tiener. "Het was volledig mijn schuld. Ik ga hier een maand goed over nadenken. Het is een goede les, hoop ik." Eerder op de dag was 'Veekay' ook al gecrasht in de training. Daarbij liep zijn bolide flinke schade op, waardoor hij de kwalificatie aan zich voorbij moest laten gaan. Daarom moest hij achteraan starten.

