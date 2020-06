Geen 500 muzikanten op Botermarkt, wel een videoclip 'om de sfeer erin te houden'

HAARLEM - Het had een swingend kado moeten worden voor de jubilierende stad. Haarlem bestaat 775 jaar en De Grootste Band van Nederland had 500 muzikanten uit de hele wereld opgetrommeld om de stad haar eigen popsong te geven. Het feest gaat door corona niet door, maar de organisatie heeft een videoclip gemaakt, "om de sfeer erin te houden", aldus intiatiefnemer Alain Timmers.

In 2016 en 2017 liet hij al eerder DGVBN (De Grootste Band van Nederland, red.) aantreden, eerst op de Grote Markt en het jaar daarop bij de Lichtfabriek op het Haarlemse Bedrijventerrein Waarderpolder.

Het concert dat vandaag had moeten plaatsvinden op de Botermarkt zou een mini-concert worden met een aantal nummers over het thema 'vrijheid', omdat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. En er was een wedstrijd uitgeschreven voor songwriters om een echt Haarlemse poplied te schrijven.

Rocking in a free world

Als afsluiter was het de bedoeling om het lijflied van DGVBN te spelen met de 500 zangers, drummers, gitaristen en blazers, namelijk 'Rocking in a Free World' van Neil Young. Van dat nummer dat bij het eerste optreden op de Grote Markt werd gespeeld, is een videoclip gemaakt dat ondertussen al 1,6 miljoen keer bekeken is.

Om de spirit er in te houden is nu een videoclip gemaakt van datzelfde nummer, maar dan in 'coronastyle'. Honderd muzikanten die anders nu op de Botermarkt hadden gestaan, hebben zichzelf playbackend gefilmd. Filmmaker en gitarist/zanger Niels Wilmink uit Haarlem heeft er één video van gemaakt. "En daar hebben we ook mooie verklede personen in, iemand met een heel bijzonder masker bijvoorbeeld", vertelt Niels.

De organisatie hoopt dat deze videoclip ook weer viraal gaat. Het echte concert is nu verplaatst naar volgend jaar. "De muzikanten hebben hun bijdrage betaald, de draaiboeken liggen klaar, we kunnen zo los", aldus Alain Timmers.

Bekijk hieronder de speciale video van De Grootste Band van Nederland in coronastyle: