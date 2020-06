Boer woest over minder vergoeding ganzenschade: “Te idioot voor woorden"

HEERHUGOWAARD - Een boer is boos op de beperking van de vergoeding voor de schade die ganzen aanrichten. De provincie Noord-Holland maakte vrijdag bekend dat in plaats van 90 procent van de schade voortaan nog maar 85 procent wordt vergoed. "Ik moet 20.000 euro inleveren. Politici weten niet hoe het is op het platteland”, zegt kool en ijsbergsla-teler Niels Zuurbier.

Hij leedt afgelopen jaren zeker vier ton schade. "Belachelijk en het is te idioot voor woorden. Met veel moeite heb ik van die vier ton 120.000 euro teruggekregen van het faunafonds en dan moet ik nu dus inleveren."

Volgens gedeputeerde Esther Rommel wordt het geld voortaan anders verdeeld. De boeren krijgen minder, erkent ze, maar op die manier heeft de provincie zelf meer geld om de ganzenpopulatie in de tang te houden.

Democratie

Zuurbier is verontwaardigd over de nieuwe koers van de provincie. In een tweet reageert hij woedend op het plan: “En zo schuiven we dus een probleem wat veroorzaakt is door de overheid op het bordje van de hardwerkende ondernemer. Dit is geen democratie meer als mensen die een provincie moeten besturen geen enkele affiniteit hebben met wat er in hun provincie gebeurt."

Niels neemt zelf allerlei maatregelen om de schade aan zijn gewassente beperken. Zo heeft hij een jager ingehuurd om het wild in te dammen. Verder plaatst hij knalmachines en lopen ze over de percelen om het wild te verjagen. Tot nu kon hij die maatregelen tenminste gedeeltelijk betalen van de provinciale vergoeding. Die vergoeding wordt nu aanzienlijk lager.

Actie

Niels gaat contact opnemen met collega’s en de vakbond om te bekijken of ze gezamenlijk een vuist kunnen maken. Ook gaat hij contact zoeken met politici in provinciale staten, al heeft hij er totaal geen vertrouwen in dat dit iets zal uithalen. "Politici hebben geen flauw idee hoe het is op het platteland, die zitten achter hun bureau. Wij lopen iedere dag op het land en we zien dat de natuur uit evenwicht is."