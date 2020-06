Eerste live voorstelling in Weesper theater sinds lockdown: "Heel intiem"

WEESP - Het theater in Weesp is weer open en de eerste voorstelling is alweer achter de rug. Natuurlijk is het compleet anders dan voor de coronacrisis. Zo heeft het theater besloten de tribune in te klappen en de zaal vol te zetten met tafels en stoelen. "Zo krijg je beetje een clubsfeer", vertelt Mechteld Bannier van het theater.

Het personeel van Theater City of Wesopa is gaan kijken en rekenen hoe ze dertig mensen op een leuke manier kwijt konden in de zaal. Met tafels en stoelen past dat aantal precies. "Het lijkt wel alsof ze het erom hebben gedaan", zegt de zakelijk leider lachend. Ze hebben ervoor gekozen om de tribune in te klappen. "Want een afgeplakte tribune ziet er zo vreselijk uit. En het voelt zo eenzaam als je daar zit met allemaal linten omheen of kruizen. We dachten nog aan etagalepoppen, maar dat is hem ook niet geworden. En dit heeft eigenlijk een soort clubsfeer. Het voelt meteen al gezelliger" zegt Bannier. Ook voor de muzikanten is het wennen, want ja, dertig mensen zo dichtbij. Dat is heel intiem. "Normaal gesproken als je voor een groot zwart gat speelt, is het misschien wat makkelijker omdat je niet direct ziet wat iedereen vindt. Als iemand nu echt om zich heen begint te kijken van 'jeetje wat is dit saai' dan zie je dat en dan moet je daar wat mee", vertelt Jan Kooper, muzikant in de eerste voorstelling. "Dit wordt heel samen, samen beleven we dat er weer iets mag."

NH Nieuws

Routing Het theater heeft looproutes uitgezet, zodat bezoekers elkaar niet hoeven passeren. De vloer is beplakt met pijlen en via de bar word je de zaal ingeleid. Tussen de concerten door wordt alles gereinigd. Elk oppervlak wordt behandeld met desinfecterende vloeistof en ook de toiletten worden schoongemaakt. "Het is best wel een exercitie", verzucht Bannier. Maar ze is vooral blij dat er weer een beetje reuring en leven in het theater komt. "Je gaat het financieel niet redden op deze manier. Maar we hopen in ieder geval dat we nu de bodem van de put een beetje uit het zicht krijgen", zegt ze lachend. Grappen Terwijl presentator Stefan Stasse het publiek vermaakt met wat grappen en anekdotes, spelen Jan Kooper en Hans de Booij de zaal muzikaal plat. Voor de meesten mensen in het publiek is het de eerste avond uit sinds maanden. "We hadden niets beters kunnen kiezen dan dit. Het is een beetje jaren 40-achtig met de tafeltjes zo bij elkaar en zo de fantastische muziek aanhoren", zegt een stel aan een tafeltje. Stasse legt na afloop uit dat het een beetje voelde als een experiment, maar dat het goed ging. "Eigenlijk was de sfeer gemoedelijk en omdat het zo intiem is is het net alsof iedereen een soort van meedoet eigenlijk." Oftewel, missie geslaagd. Voorlopig zal het Weesper theater zo blijven draaien, want zolang de 1,5-meter regels gelden is meer niet mogelijk.