In tuin verstopte Alkmaarder (41) aangehouden na nachtelijke klopjacht en crash

ALKMAAR - Een ware klopjacht vannacht in de Alkmaarse Muiderwaard: een man (41) werd door de politie gespot in een gestolen auto en stoof er vandoor. Hij crashte met zijn auto en ging daarna te voet op de vlucht.

Uiteindelijk is de man aangehouden.

Het gebeurde rond 03.40 uur. Een agent zag op de Glazenierstraat in 't Rak een auto staan die eerst als gestolen was opgegeven. Toen de agent op de auto af wilde gaan, reed de bestuurder ineens met zeer hoge snelheid de straat uit.

Over de kop

Meerdere politieauto's zetten de achtervolging in. De bestuurder reed, nog steeds met hoge snelheid, over de Schoenmakerstraat en de Muiderwaard. Op de kruising Muiderwaard met de Schinkelwaard verloor de bestuurder de macht over het stuur en sloeg over de kop.

De Alkmaarder wist uit de auto te kruipen en verstopte zich in de buurt. Met behulp van een politiehond werd de automobilist in een tuin aangetroffen. De man is aangehouden en met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.