Doodsbedreigingen voor Akwasi na speech tijdens antiracisme-demo Dam

AMSTERDAM - Na de speech die Akwasi maandag op de Dam in Amsterdam hield tijdens het Black Lives Matter-protest, heeft de rapper via social media meerdere (doods)bedreigingen gekregen. Dat deelt hij op zijn Instagram-account.

De bedreigingen volgen op de speech die Akwasi afgelopen maandag hield. Daarin sprak hij zich gepassioneerd uit tegen racisme en liet hij zich in ferme bewoordingen uit over Zwarte Piet. 'Zwarte Piet gaat naar z'n hoerenmoeder straks' en 'Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik 'm hoogstpersoonlijk op z'n gezicht', zei hij onder meer.

In het programma M legde Akwasi gisteren uit dat hij de uitspraak niet letterlijk bedoelde. "Ik zou nooit iemand zomaar pijn doen. Dat ben ik niet, dat zit niet in mijn aard en niet in mijn karakter. Dus ik roep op tot verzet en never nooit tot geweld."

Het management van Akwasi laat in een statement weten de bedreigingen serieus te nemen, en zal 'indien de gebruikte woorden daar aanleiding toe geven overgaan tot aangifte."