TESO zet beveiligers in om mondkapjesplicht te handhaven

Dit laat de directeur van TESO Cees de Waal in een reactie weten aan de Texelse Courant.

De meeste passagier aan boord dragen al een mondkapje. Ook is er de mogelijkheid om op de wal en aan boord een mondkapje te kopen. "Voetgangers en fietsers die bij ons loket arriveren en dan nog niet over een mondkapje beschikken bieden we de mogelijkheid om een mondkapje aan te schaffen voor €1,90", zegt De Waal. "Zonder mondkapje is het niet mogelijk om toegang te verlenen tot het terrein en de schepen"

Vanaf komende week zullen er op de schepen van TESO dus beveiligers rondlopen om de mondkapjesplicht te handhaven. "Tot op heden hebben we een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de passagiers. Met ingang van deze week schakelt TESO een particulier beveiligingsbedrijf in om ons te ondersteunen bij de handhaving van de mondkapjesplicht en de veiligheid voor iedereen te helpen waarborgen", aldus directeur De Waal.

Blijf in voertuig

Naast het dragen van een mondkapje roept De Waal passagiers die met een voertuig aan boord komen, in het voertuig te blijven zitten. "Om als TESO de maximale vervoerscapaciteit te mogen blijven aanbieden is het, zeker nu het weer drukker wordt, van groot belang dat iedereen die met een voertuig reist tijdens de overtocht in het voertuig blijft zitten."

Op de terreinen mogen passagiers wel hun voertuig verlaten, maar ook dan is het verplicht om een mondkapje te dragen. Dit is anders dan in de trein en de bus, waar een mondkapje niet verplicht is op het perron.