President van Madagaskar zorgt voor run op "anti-coronaplant" bij Hortus Alkmaar

ALKMAAR - Het is druk bij Hortus Alkmaar. Binnen een paar weken is de verkoop van de Artemisia Annua plant, ook wel Zomeralsem, sterk toegenomen. Dit komt door een uitspraak van de president van Madagaskar. Hij beweert hier kruidenthee van te hebben gemaakt, die zou helpen tegen het coronavirus.

"Mensen uit allerlei landen bellen ons op om te vragen of wij dit kunnen leveren. We verkopen nu in plaats van drie zakjes per week wel 25 zakjes zaden per dag", vertelt Erik ten Winkel, medewerker bij de Hortus. "Wij dachten echt: wat gebeurt hier? We zijn binnen twee weken al door onze halve voorraad heen."

De Zomeralsemplant, of 'qing hao', is een varenachtige plant met felgele bloemen. Deze plant wordt al langere tijd in China gebruikt als antimalariamiddel met een koortsverlagende werking. De plant groeit niet in het wild en daarom staan deze planten bij de Hortus.

Kopers van de zaadjes gebruiken dit om zelf hun planten te kweken en proberen daar vervolgens kruidenthee van te maken, in de hoop dat dit werkt tegen het coronavirus.