Bommenruimers opgeroepen voor onderzoek in berging van flat in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - De dienst Forensische Opsporing van de politie doet onderzoek in een bergingsruimte van de flat Bovenkruier in Amsterdam-Noord. Bij die doorzoeking is een vondst gedaan waarvoor de politie nu de Explosieven Opruimingsdienst Defensie om assistentie heeft gevraagd.

Het is onduidelijk wat die vondst precies is.

Op beelden is te zien dat de toegang tot die berging is afgezet met politielinten. Een woordvoerder van de politie zegt alleen te kunnen melden dat de doorzoeking van de berging onderdeel is van een lopend onderzoek. "In de berging zou zich mogelijk een incident hebben afgespeeld." Wat voor incident dat geweest is kan zij niet zeggen.

Een bewoner van de flat meldt dat de politie zojuist een auto uit de garage van de flat heeft meegenomen. Meer informatie over de doorzoeking is er op dit moment niet.