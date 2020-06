Twee Hilversummers vast voor massale oplichting senioren

De twee, een 23-jarige man en een 25-jarige vrouw, werden afgelopen dinsdag in de boeien geslagen. In de weken daarvoor had de politie al twee mannen uit Veendam en een man uit Amersfoort aangehouden.

De verdachten benaderden bewust oudere mensen en deden zich voor als bankmedewerkers. Omdat er hackers op de loer zouden liggen, adviseerden ze de nietsvermoedende senioren hun geld over te boeken naar een veilige rekening. Om een beetje vaart achter de overboeking te zetten, adviseerden de verdachten hun slachtoffers om het hulpprogramma Teamviewer te installeren op hun computer, waarmee ze de computers van hun slachtoffers op afstand konden bedienen.

Geldezels

Terwijl de gedupeerden dachten dat hun geld op een veilige plek werd gestald, belandde het in werkelijkheid op de rekeningen van, mensen die hun rekening (soms vrijwillig, soms onder druk of in ruil voor een beloning) laten misbruiken door criminelen.

Bij het doorzoeken van de woningen van de aangehouden verdachten zijn onder meer grote geldbedragen, computers, dure merkkleding en auto's in beslag genomen. De vijf worden verdacht van oplichting, computervredebreuk en witwassen. De politie zet het onderzoek voort en sluit meer aanhoudingen niet uit.