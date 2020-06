Coronamanager Hoorn over eigen functie: "Beetje gekke titel"

"Het is natuurlijk een gekke functietitel, coronamanager", vertelt Rosier. "Het geeft een tweeledig gevoel. Het woord corona geeft aan de ene kant een negatieve lading, maar we zitten nu eenmaal met deze situatie. We moeten er voor zorgen dat we er met z'n allen uitkomen en de toekomst aankunnen. Dat is de mooie kant van deze functie."

Rosier is door de gemeente Hoorn aangesteld om er voor te zorgen dat er binnen de huidige situatie rondom het coronavirus een gastvrije en leefbare binnenstad van Hoorn is. "Een binnenstad waar mensen hun boodschappen kunnen halen en kunnen shoppen op een goede manier", aldus de coronamanager. "Daarom is coronamanager ook een vreemde titel."

Meer voor bedrijven en cultuur

Volgens Rosier gaat het niet zozeer om het managen van het coronavirus in de Hoornse binnenstad of het managen van de wettelijke bepalingen. Uiteraard moeten inwoners en bedrijven zich aan de huidige regels houden, maar Rosier richt zich op andere zaken.

"Maar het is vooral de bedoeling dat ik de ondernemers en cultuur in de binnenstad help en adviseer, om er samen voor te zorgen dat we de binnenstad weer op gang krijgen."

In de komende tijd gaat Rosier inventariseren waar ondernemers en instellingen in Hoorn tegenaan lopen, waar behoefte aan is en welke hulp er eventueel mogelijk is. Concrete ideeën daarvoor zijn er op dit moment nog niet.

Het hele interview met de nieuwe Hoornse coronamanager is hier terug te vinden.