Blazers afwezig bij hervatte repetities Kennemer Jeugd Orkest: "In gedachten bij elkaar"

HAARLEM - Leden van het Kennemer Jeugd Orkest hebben voor het eerst in drie maanden weer gezamenlijk gerepeteerd in de Remonstrantse Kerk. Toch was het orkest niet compleet: omdat blazen de verspreiding van het coronavirus mogelijk stimuleert, zitten de blazers nog thuis. "Ja het is pijnlijk, ik mis het wel", zegt klarinettist Joep. "Maar de dirigent zorgt er altijd voor dat er wel contact is met elkaar."

NH Nieuws

Na afloop van de eerste repetitie was Matthijs Broers, de dirigent van het orkest, enthousiast. "Ze hebben drie maanden niet samen gespeeld, dus ik had eigenlijk verwacht dat het verschrikkelijk zou zijn, maar ik ben blij verrast." De leden pakten het 'samenspelen' snel weer op en het voelde voor de meesten alsof ze gewoon weer verder gingen waar ze drie maanden gebleven waren. "Het was heel erg leuk", vertelt Annalisa. "Thuis oefenen ging ook best goed, maar het is wel fijn om iedereen weer te horen." Nieuwe normaal Het orkest dat voor een groot deel uit strijkers bestaat, moest even wennen aan de nieuwe situatie. Normaal gesproken zitten ze in tweetallen, maar nu moeten ze allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar spelen. "Ja dat is wel wennen, want ik hoor de anderen zacht en mezelf heel hard", vertelt Linde die viool speelt. Matthijs verwacht dat de nieuwe situatie nog wel eens lang kan gaan duren. "Misschien wel twee jaar, we weten het niet. Maar voorlopig moeten we op deze manier repeteren."

De leden die een blaasinstrument spelen, repeteren mee vanaf huis via skype. En dat gaat best heel goed vindt Matthijs. "Ze kunnen meekijken via het scherm en hun partij thuis invullen." Vooralsnog is iedereen vooral heel blij om weer samen te oefenen en kijken ze stiekem uit naar weer een concert dit najaar. "Deze eerste repetitie was fantastisch, ze zijn eigenlijk al weer samen", vertelt Matthijs. "Ze zijn een hele hechte vriendengroep en daar kan zo'n periode van drie maanden niks aan veranderen, dat blijkt."