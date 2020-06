Handhaving dwarsboomt ludieke actie Alkmaarse scouts: "We moesten alle borden weghalen"

ALKMAAR - Het was een ludiek idee: in plaats van korte, onvriendelijke corona-teksten als 'houd rechts' en 'houd anderhalve meter afstand' wilde een groep Alkmaarse scouts sympathiekere teksten in de Alkmaarse straten ophangen. Ver kwamen ze niet, want nog voordat ze alles hadden opgehangen, sommeerden boa's hen de borden te verwijderen.

Ronald Harder/De Geuzen

"We hebben twee weken geleden toestemming gekregen om weer opkomsten te houden", vertelt begeleider Ronald Harder. "Maar met de huidige regels is het moeilijk om iets te verzinnen." Uiteindelijk werd besloten met de groep 15- tot 18-jarigen te gaan schilderen. "Want dat kan wel op anderhalve meter", vertelt Harder. Doel was om 'mooie bordjes met een duidelijke en goede boodschap' te maken, die van pas komen in de anderhalvemetersamenleving. Uiteindelijk knutselde de groep van zo'n tien scouts sterk in twee avonden twaalf borden in elkaar. "Met leuke, vrolijke teksten", zegt Harder. "Een beetje ludiek, maar wel maatschappelijk betrokken." Artikel gaat door onder de Facebook-post.

Gisteravond gingen de scouts onder Ronalds leiding de binnenstad in om hun boodschappen aan lantaarnpalen, verkeersborden en bomen te bevestigen. Maar nog voordat ze alle borden hadden opgehangen, kwam er een boa achter hen aan. "Ze hadden ons op camerabeelden gezien", vertelt Ronald. "We moesten alle borden direct weghalen."

Quote "We wisten dat we het niet zomaar mochten ophangen, en dat het weggehaald zou worden" Scouting-begeleider Ronald harder

Zo geschiedde, waarna de borden en teksten op Facebook alsnog het podium kregen dat ze verdienen. "Het kwam niet echt als een verrassing", biecht Harder op. "We wisten wel dat we het niet zomaar mochten ophangen, en dat het mogelijk weggehaald zou worden, maar hadden wel verwacht dat ze iets langer hadden mogen blijven hangen. De gemeente Alkmaar bevestigt dat de boa's hebben gehandhaafd. Een woordvoerder meldt het een 'sympathiek bedoeld' initiatief is, maar dat het 'eenvoudigweg niet mag'. "De borden zijn op verzoek van handhaving verwijderd." Burgerlijk ongehoorzaam Of er meer van dergelijke 'burgelijke ongehoorzame' acties volgen? Ronald Sluit niets uit, al zijn de mogelijkheden voor de scouts sinds deze week weer iets ruimer. "We mogen nu ook weer binnen opkomsten houden, daar zijn we heel blij mee."