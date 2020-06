Actie voor kindvluchtelingen in Enkhuizen: "We willen een statement maken"

ENKHUIZEN - Bij het Landje van Top in Enkhuizen verzamelden vanmiddag 30 mensen, om een statement te maken naar de regering. Ze verzoeken de gemeente Enkhuizen om het kabinet op te roepen 500 kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland op te vangen, en de intentie uit te spreken daarvan tien in Enkhuizen onderdak te verlenen.

In heel Nederland werd eerder actie gevoerd voor de vluchtelingenkinderen. 117 gemeenten deden er aan mee en Enkhuizen sloot zich er vanmiddag bij aan. "We wilden er vooraf niet te veel aandacht aan schenken", laat Dieneke van Tongeren weten aan WEEFF. "Zeker omdat we rekening wilden houden met de maatregelen rondom het coronavirus."

Met de actie hoopt Dieneke een flink aantal mensen te bereiken om een petitie te ondertekenen. "De situatie in de kampen in Griekenland is onmenselijk", zegt ze. "Er moet wat gebeuren. We kunnen niet langer wegkijken. De Griekse regering kan het niet aan en heeft om onze hulp gevraagd. Wij zijn medeverantwoordelijk als EU-burger."

Kinderen zwerven onder embarmelijke omstandigheden rond in de kampen. Ze zijn vaak kwetsbaar en afhankelijk, en daarmee een makkelijke prooi voor mensenhandelaren.

V voor vluchtelingenkinderen

De mensen die zich verzamelden bij het Landje van Top vormden met elkaar een hart, met daarin een V en de tekst 'Heb hart voor vluchtelingen'. De deelnemers werden met witte stroken katoen op anderhalve meter afstand van elkaar gehouden.

Naast het vormen van het hart met de V werd een korte toespraak gehouden, en werd een gedicht voorgedragen. Datzelfde gedicht staat ook op flyers die werden uitgedeeld.