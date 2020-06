Zwemster Toussaint snakt naar wedstrijden en wereldrecord

AMSTERDAM - Juist in het jaar waarin zwemster Kira Toussaint had willen oogsten, zag ze haar agenda vrijwel volledig leeg raken vanwege het coronavirus. Geen EK, geen Olympische Spelen, geen WK kortebaan. En dus zoekt Toussaint naar andere 'prikkels' om scherp te blijven, zoals een online-duel met een andere wereldtopper op de rugslag.

EPA/Robert Perry

"Ik heb één van mijn grootste concurrentes uitgedaagd voor een online-wedstrijd, beiden in ons eigen bad. Ik in Amsterdam, zij in Verweggistan", zegt Toussaint (26) vanaf Papendal, waar de Nederlandse zwemmers bijeen kwamen om de onzekere toekomst te bespreken en om gezamenlijk te golfen. De rugslagspecialiste, die vorig jaar bij de EK kortebaan goud pakte op de 50 en 100 meter, wil niet zeggen om wie het gaat. "Het moet nog van de grond komen, maar ik ben er heel enthousiast over. Dit zijn de uitdagingen die ik zoek." Zenuwachtig Toussaint mist naar eigen zeggen zelfs het "nare gevoel" dat ze normaal gesproken heeft op dagen van een finale. "Ik ben dan altijd heel zenuwachtig en soms zelfs misselijk als ik uit bed kom. Toch mis ik dat heel erg. Die adrenaline, het gevoel van: vandaag gaat het gebeuren. Als ik nu opsta, is het meer: oké, 'another day at the office'. Ik kan wel zeggen dat ik het fantastisch vind om zes maanden lang elke dag te trainen, maar dat is niet zo. Ik doe deze sport omdat ik wedstrijden leuk vind."

EPA/Robert Perry

Alle grote toernooien in 2020 zijn echter geschrapt als gevolg van de coronapandemie. Het eerste internationale evenement is nu pas in mei volgend jaar, de EK in Boedapest. Toussaint wil daarom dolgraag aan het einde van dit jaar meedoen aan de tweede editie van de International Swimming League, een lucratieve competitie met 320 topzwemmers. Het is de bedoeling dat ze op gezamenlijk op één plek gaan trainen en racen.

Quote "In de eerste twee maanden van de coronacrisis dacht ik vaak: wat doe ik hier?" zwemster kira toussaint