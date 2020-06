Geldautomaat Schiphol-Oost opgeblazen: experts zoeken mogelijk achtergebleven explosieven

HAARLEMMERMEER - Een geldautomaat op bedrijventerrein Schiphol-Oost in Haarlemmermeer is vannacht rond 4.30 uur opgeblazen.

Dat bevestigt de Koninlijke Marechaussee tegenover NH Nieuws. Het gaat om een ABN AMRO-geldautomaat, die op Stationsplein Zuid-West in een gevel was ingebouwd. De automaat raakte door de klap zwaar beschadigd.

De Marechaussee laat weten dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ter plaatse is om de geldautomaat te controleren op eventuele achtergebleven explosieven.

Onderzoek

Inmiddels is duidelijk dat er geen buit is gemaakt, al zijn er zijn nog geen verdachten in beeld. Voor zover bekend, is er geen signalement beschikbaar. Rechercheurs zijn bezig met onderzoek, waarvoor een flink gebied rond de geldautomaat is afgezet.