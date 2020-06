BUCH-gemeenten doen aangifte wegens vermoedens fraude door ambtenaar

De fraude kwam uit een onderzoek door een extern bureau, na vermoedens van onregelmatigheden die BUCH had. Het is niet duidelijk om welke ambtenaar het gaat.

Er zou zijn in ieder geval zijn gefraudeerd met facturen die te maken hebben met de bedrijfsvoering en BUCH vermoedt betrokkenheid van een extern bedrijf.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken samen onder ambtelijk apparaat. Eerder is een topambtenaar uit Bergen op staande voet ontslagen wegens fraude.

De hooggeplaatste ambtenaar Van H. zou steekpenningen hebben aangenomen: hij zou van een projectontwikkelaar die in de gemeente actief is geld hebben geleend voor de aankoop van een huis. Er is nog geen uitspraak in zijn zaak.