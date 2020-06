Vlaggenkoning Paul zoekt Hongaarse vlag voor eerstvolgende gast in zijn B&B

OOSTZAAN - Voor iedere gast hangt de vlag uit als hij naar de Bed & Breakfast van Paul Alders in Tuindorp Oostzaan komt. De eigenaar heeft inmiddels meer dan 130 vlaggen verzameld, maar om de traditie in stand te houden is hij nog op zoek naar eentje voor de eerstvolgende gast.

Hij dacht dat 'ie hem al had, maar het bleek een Bulgaarse vlag te zijn. Ook de Italiaanse vlag een kwart slag gedraaid was geen optie. Nee, Paul is op zoek naar een Hongaarse vlag voor zaterdagavond, want dan staat de gast op de stoep.

Via de Facebookgroep 'Amsterdam durft te vragen' deed Paul een oproep. Hij kreeg veel reacties en likes op zijn bericht, maar nog zonder succes. Inmiddels begint de tijd te dringen. "Mocht het nou niet lukken dan naai ik er zelf wel eentje in elkaar. En anders hang ik gewoon de Europese vlag op", zegt hij terwijl hij voor zijn verzameling staat.

Geen blije vrouw

"Een uit de hand gelopen hobby is het niet, want het past nog in de kast. Mijn vrouw is daar overigens niet zo blij mee, want van de boekenkast is weinig meer over", aldus Paul, die inmiddels zelfs vlaggen van Senegal, Pakistan, Hongkong, Tibet en zelfs Burkina Faso heeft. Toch is hij nog op zoek naar eentje met een rode, witte en groene baan: de Hongaarse vlag.