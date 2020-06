Reddingsbrigade Egmond is klaar voor de zomer: "We moeten anders werken door het coronavirus"

EGMOND AAN ZEE - Zwemmers die in nood verkeren, zullen net als altijd kunnen rekenen op de steun van de Reddingsbrigade en de KNRM. Ze zullen wel op een andere manier gered worden. "We proberen fysiek contact zoveel mogelijk proberen te vermijden", aldus strandwacht Ron Zentveld.

De manier van werken is volgens Ron Zentveld van de Egmondse Reddingsbrigade wel anders dan anders. "We hebben bijvoorbeeld een werpzak die zwemmers in nood kunnen pakken. Dan kunnen wij ze naar een veilige plek trekken. Op die manier hoef je mensen niet fysiek aan boord te nemen."

Hoewel het dit weekend niet echt strandweer wordt, begint morgen het seizoen voor de Egmondse reddingsbrigade. Zo'n honderd vrijwilligers zullen de komende veertien weken de badgasten in de gaten houden. De reddingspost op het strand is coronaproof. Zo staan er medische mondmaskers en beschermbrillen klaar, is er desinfecterende gel en is er afzetlint om te zorgen dat er genoeg afstand wordt gehouden.

Reanimeren

En dan zijn er ook nog de veranderende richtlijnen rondom reanimeren. Zo wordt er geen mond-op-mondbeademing meer toegepast. Alleen jongeren komen daar nog voor in aanmerking. Een heikel punt volgens Zentveld omdat het redden van mensenlevens toch in het dna van de vrijwilligers van de reddingsbrigade zit. "Ja dat is absoluut zo maar we houden ons aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. We hebben ook de verantwoordelijkheid om het virus niet te verspreiden."

Het moet volgens Zentveld ook niet overdreven worden. "Het gebeurt misschien twee keer per jaar dat we iemand moeten reanimeren. We mogen wel gewoon nog borstcompressie geven en daarna neemt de ambulancedienst de reanimatie over."