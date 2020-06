Corona nekslag voor trouwlocatie Twiskerslot: "Dit had geen zin meer"

TWISK - Het Twiskerslot is een begrip in de regio West-Friesland. Langere tijd woonde pianist Wibi Soerjadi er en vooral menig bruidspaar gaf daar elkaar het ja-woord. Maar na de corona-uitbraak was de agenda ineens leeg en daarmee een faillissement onafwendbaar.

Eigenaar Peg Doodeman wist vorig jaar al dat het niet goed ging met z'n bedrijf, maar had goede hoop voor 2020. Er liepen gesprekken met een investeerder en het pand werd opgeknapt. "We hadden geen vlees meer op de botten. En op een gegeven moment denk je: 'Tot 1 september dicht? En dan 1 oktober misschien met een vraagteken? Dan kan je beter gelijk stoppen.' Het is goed zo, dit had geen zin meer. Corona was het laatste duwtje geweest."

De ondernemer woont in het voorhuis van het Twiskerslot, en moet dus ook nog op zoek naar andere woonruimte. Toch zit hij niet bij de pakken neer. Sterker nog, Doodeman doet nog steeds van alles in het pand, ook al krijgt hij er geen euro voor. "Ik doe het onderhoud. Ik maak schoon, maai het gras, zorg dat alles blijft draaien. Als je dat niet doet, dan gaat het hard achteruit. Ik wil het goed achterlaten voor de verkoop. Het is wel m'n trots, dat laat je toch niet verloederen." Hoe zijn eigen toekomst eruit ziet, weet hij nog niet. "Ik heb wel ideeën, maar eerst dit. Ik ben 63, ik kom net kijken", vertelt hij lachend. "Het leven is te mooi om daar al over in te zitten. Het komt goed, ik blijf terugkomen."

Zestien jaar zwaaide Doodeman de scepter over het statige pand. En ook al is hij nuchter en positief, het faillissement doet ook pijn. "Ik ben al vanaf 1984 ondernemer. Alles waar je voor gewerkt hebt, ben je kwijt."

Faillissementen in West-Friesland

Sinds de intelligente lockdown op 16 maart gingen in West-Friesland zeven bedrijven failliet: drie in Hoorn en vier in Medemblik. Van januari tot en met 15 maart waren het er negen. Het is niet duidelijk in hoeverre deze ook corona-gerelateerd zijn geweest.

Een vergelijking met 2019 valt lastig te maken aangezien het CBS in haar cijfers de Noordkop en West-Friesland als één regio ziet. In deze regio's gingen van januari tot en met mei 2019 twintig bedrijven failliet. In dezelfde periode van dit jaar waren dat er 29, bijna de helft meer.