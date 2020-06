Bus Connexxion ramt beruchte viaduct in Aalsmeer

In de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. De busschauffeur zelf kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Op de foto is goed te zien hoe groot de schade is. Onduidelijk is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De viaduct heeft een maximale doorrijhoogte van 2,5 meter.

Berucht

De viaduct aan de Hornweg is berucht als het gaat om bestuurders die zich vergissen in de hoogte hiervan. In 2017 maakte een vrachtwagenchauffeur een inschattingsfout en kwam klemvast te zitten onder de viaduct. In de zomer van 2018 overkwam een bestuurder die op weg was naar zijn vakantieadres hetzelfde.

En supermarktketen Jumbo zal ook niet blij zijn geweest met enkele van zijn chauffeurs. Want die hebben eind 2019 en begin dit jaar voor problemen gezorgd bij de viaduct.