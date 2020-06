Opnames van eindmusicals in Purmerend van start: "10 keer terugkijken!"

Ook Juna ziet ook een voordeel van opnames, in plaats van live publiek. "Nu kunnen er meer mensen naar kijken dan je eigenlijk mee mocht nemen." Tekst gaat door onder de video

Zo ziet Brent alleen maar voordelen 'opnames'. "Dan kan ik het over tien jaar nog terug kijken in plaats van mijn moeder, die een slecht filmpje maakt met haar telefoon", aldus de leerling tegen NH Nieuws.

De Gemeente, poppodium P3, NKT theaterschool en leerlingen van 27 scholen uit de Beemster en Purmerend hebben de afgelopen tijd keihard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen.

Vandaag stond groep acht van De Bloeiende Perelaar uit de Zuidoost Beemster als eerste op de planken en de camera.

Wethouder Eveline Thijmstra is tevreden dat het nu van start gaat. "Wij financieren dit , maar we hebben ook heel veel meegewerkt in de organisatie en de verbindingen gelegd."

"Het is een flinke klus", laat ook Rob Bout weten van popodium P3. Hij verteld aan NH Nieuws dat het mooi is dat de kinderen er zijn, aangezien de zalen leeg hebben gestaan.

De opnames worden allemaal uitgezonden bij mediapartner RTV purmerend.