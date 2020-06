Bliksem ingeslagen in Purmerend: "Dacht dat er een bom afging"

PURMEREND - Aan het begin van de middag is in de Purmerendse wijk Weidevenne de bliksem ingeslagen. De inslag veroorzaakte een klap die zelfs in Beemster werd gehoord.

Meerdere Purmerenders spreken op Facebook van een 'enorm harde klap'. De meeste getuigen zagen kort voor de klap een felle flits. Waar de bliksem exact is ingeslagen, is nog onbekend. "Het was in ieder geval vlakbij 't station", schrijft een omwonende. "Ik vloog tegen het plafond. Ik dacht dat er een bom afging."

Bovenleiding

"We stonden met de auto in de Masaistraat", vertelt een Purmerendse aan NH Nieuws. "Ik stond al buiten, maar m'n vriend zat er nog in, met zicht op de bovenleiding en het portaal van het spoor. Toen zag hij de bliksem inslaan op het portaal. Ik hoorde de knal alleen. Het leek op vuurwerk, maar dan vele malen harder."

Een woordvoerder van ProRail kan niet bevestigen dat de bliksem in bovenleiding is ingeslagen. Wel stelt hij dat het treinverkeer in ieder geval geen hinder van de inslag ondervindt. Wie getuige is van een gevaarlijke situatie op of rond het spoor, wordt gevraagd dat bij de spoorbeheerder te melden.

'Soort van vuurbal'

Een andere ooggetuige schrijft in de groep Wij Weidevenners dat ze na de flits 'een soort van vuurbal' zag, waarna de klap volgde. "Leek wel alsof hij insloeg bij de buren, maar gelukkig niets aan de hand." Ook huisdieren blijken van slag door de klap. "Arme hond, het raam stond op een kier, maar ze wilde er dwars doorheen springen."

Veel mensen melden problemen met apparatuur als gevolg van de inslag. Vooral routers lijken na de inslag even niet te hebben gewerkt, maar inmiddels melden gedupeerden dat ze weer internet en televisie hebben.