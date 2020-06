Huizer familie fietst 3.570 hoogtemeters op de Stichtse Brug

HUIZEN - De familie Racké heeft gisteren als alternatief voor Alpe d'HuZes de Stichtse Brug bij Blaricum maar liefst 258 keer opgefietst. Dat is in totaal 459 kilometer en 3.570 hoogtemeters. "Ik heb toch een mooie familie. Het is gewoon een ontzettend goed doel en dat raakt je", blikt Erik Racké terug.

Dit keer zou de familie voor de vijfde keer aan de start staan van de goededoelentocht op de Alpe d'Huez. Dat ging door de coronacrisis niet door, maar daar liet de familie zich niet door tegenhouden. Zo stonden ze gisteren al om 4.30 uur op de pedalen. "Het is goed gegaan. Alleen aan het eind van de dag is het hier behoorlijk gaan regenen en waaien, maar we hebben een hele mooie dag gehad met z'n allen", vertelt Erik.

Geen geheimen

"We hebben deze dag iedere centimeter van de Stichtse Brug beter leren kennen en kunnen inmiddels zeggen dat de brug voor ons geen geheimen meer heeft. Ieder hobbeltje, elk los steentje, we weten ze te vinden." Zo valt te lezen in hun verslag.

De hele familie fietste mee en in de loop van de dag kwam zelfs de jongste kleinzoon van drie jaar die zelfs op zijn loopfiets twee keer de Stichtse brug is op gegaan.

Al met al was deze dag niet te vergelijken met de echte Alpe d’HuZes. "Je mist de berg, de entourage, de sfeer. Maar ik ben wel blij dat we dit gedaan hebben, want dit voelt toch goed", aldus Erik.

Bekijk hier de nachtelijke beelden: