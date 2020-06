Na 29 jaar geen Goois schaapscheerfeest, maar schapen scheren op afstand

BLARICUM - Dit jaar kan het traditionele schaapscheerfeest van het Goois Natuurreservaat niet doorgaan. Maar niet getreurd, iedereen kan nu vanuit zijn luie stoel kijken hoe het scheren in zijn werk gaat.

Al 29 jaar viert het Goois Natuurreservaat (GNR), traditiegetrouw op de eerste zaterdag van

juni, het schaapscheerfeest. Dan worden de Gooise schapen live geschoren, zodat ze er weer lekker luchtig bij kunnen lopen in de zomer. Voor Johan Griffioen van GNR is dit altijd een feest. "De schapen gaan er echt voor zitten. Die vinden het heerlijk om die dikke jas kwijt te raken", vertelt hij. Er wordt nog op de oude ambachtelijke manier geknipt met een wolschaar. "Ik denk dat knippen fijner is voor de huid van de schapen, omdat er dan nog wol op blijft staan. En bij scheren dan scheer je kaal op de huid eraf."

Door de coronamaatregelen gaat het feest niet door en zijn de schapen van de week in alle rust geschoren. Maar het Goois Natuurreservaat heeft een korte film gemaakt van het tafereel.

Zo te zien is in het filmpje kunnen de dames van 't Gooi er weer een jaar tegenaan: