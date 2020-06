Terrasmeubilair op geleidelijnen in Hilversum: "Dit kan echt niet!"

HILVERSUM - Sinds de terrassen meer ruimte mogen innemen om corona-veilig te zijn, loopt de blinde Gregory Dunker tegen een hoop obstakels aan in het centrum. "De gemeente beweert aan toegankelijkheid te doen, maar dit is een zooitje."

Tik, tik, tik. Gregory loopt met zijn blindenstok over de Groest in het centrum. "Iedereen moet kunnen winkelen, of je nu slechtziend bent of in een rolstoel zit," legt hij uit. "Hé, hier kan ik niet verder. Wat is dit? Even voelen. Ah, een stoel."

Op veel plekken in het centrum staat het terrasmeubilair óp of vlak náást de geleidelijnen. "En dat is heel vervelend voor mij. Ik loop er tegenaan en weet soms niet hoe ik ergens omheen moet," zegt Gregory, die een noodkreet op Facebook plaatste.