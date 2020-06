Beverwijkse sportschool failliet, bedrijfsleider kapot na afscheid van 'tweede huis'

BEVERWIJK - Max Sports & Welness in Beverwijk is failliet. Het fitnesscentrum is slachtoffer van de coronacrisis en blijft gesloten na 1 juli, de datum waarop de sportscholen mogen heropenen.

Fred Segaar/NH Nieuws

Bedrijfsleider Rick Luttikhuizen is kapot van de sluiting van het sportcentrum aan de Parallelweg. Hij werkte er 23 jaar. Adieu zeggen tegen zijn 'tweede huis' voelt onwerkelijk. "Ik was hier altijd te vinden. Het was mijn leven. Ik heb ook nog een tijdje boven de sportschool gewoond. Het was dus niet mijn tweede maar eigenlijk mijn eerste huis...Ik moet het allemaal nog een beetje verwerken. Het is heel vreemd." Lieve reacties Luttikhuizen is vergroeid geraakt met het sportcentrum waar hij tijdens zijn studie achter de bar werkte. Hij kent de ongeveer duizend leden bijna allemaal persoonlijk en is dankbaar voor hun steunbetuigingen. "Ik heb lieve reacties ontvangen, heel fijn. Ik heb relaties gevormd zien worden: mensen die elkaar bij ons hebben leren kennen en nu met hun kinderen bij ons sporten. Er ligt hier wel een stukje historie."

Gerard Nel Photography

Toekomst daarentegen is er niet meer voor de sportschool die dertig jaar geleden begon onder de naam 'Squash Beverwijk.' Oorzaak: het coronavirus dat ook Max Sports & Welness dwong tot sluiting. Het moment was een beetje wrang. Twee dagen voor de aankondiging dat de sportscholen op 1 juli weer open mochten, besloot de eigenaar, een investeerder, te stoppen. Vooruit betalen "We hadden diverse soorten lidmaatschappen", zegt Luttikhuizen. "Een aantal daarvan was gebaseerd op vooruitbetaling. Dat gebeurde bij ons op de sportschool. Maar als die dicht is, kan het dus niet. En dat terwijl de kosten doorlopen."

Quote "Squash is een lastige sport in de anderhalvemetersamenleving" Rick Luttikhuizen

Max Sports & Welness beschikte over een gerenommeerd squashteam dat dit seizoen echter degradeerde uit de eredivisie. Of ook dit team verdwijnt, is niet bekend. Die toekomst is zo onzeker als het leven van Luttikhuizen na de faillissementsaanvraag. Luttikhuizen: "Squash is met de anderhalvemetermaatregel sowieso een lastige sport. Ik weet niet wat er mee gebeurt. Alles is onzeker op dit moment. En niet alleen alleen voor ons , veel sportscholen hebben het moeilijk. Ik hoop dat het snel verandert."